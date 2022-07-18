فرحات يقترب من الدوري التركي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن إقتراب اللاعب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات من الانضمام لأحد الأندية التركية.

وحسبا ما ورد في موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن لاعب إتحاد العاصمة السابق فرحات، قريب من الانضمام لصفوف ألانيا التركي.

وأضاف ذات المصدر، أن اللاعب زين الدين فرحات، يعد من أولويات ميركاتو الفريق التركي، تحسبا للموسم المقبل.

كما أكد ذات المصدر، أن مدرب ألانيا سبور، فرانشسكو فرانيولي، طلب خدمات اللاعب فرحات، كونه، يناسب طموحات الفريق.