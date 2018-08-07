فرحات يقترب من حسم مستقبله !

لا يزال الدولي الجزائري “زين الدين فرحات” ينوي الرحيل عن نادي “لوهافر” بالرغم من أن هذا الأخير يرفض رحيل اللاعب السابق لإتحاد العاصمة.

وحسب ما كشفته بعض المصادر الصحفية الفرنسية، فإن “زينو” بات قريبا من حسم أموره مع فريقه.

العديد من أندية “الليغ 1” تتابع وبإهتمام كبير “فرحات” صاحب 20 تمريرة حاسمة الموسم الماضي في الليغ 2.

ويبقى الصراع أكبر بين كل من “نانت” و “مونبوليي” حول اللاعب الجزائري، لكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لفريقه لوهافر.

يذكر أن “زينو” غاب عن بداية تحضيرات فريقه لكي يضغط على إدارة النادي الفرنسي التي عاقبته هي الأخرى بعدم إشراكه في أول جولتين في الليغ 2 .