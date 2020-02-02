فرحات يمنح تمريرة حاسمة ويساهم في فوز نيم على موناكو

ساهم الدولي الجزائري زين الدين فرحات، في الفوز الذي المهم الذي حققه فريقه نيم، أمس السبت، على حساب نادي موناكو.

وشارك زين الدين فرحات، أساسيا في هذه المواجهة، أين بصم على مردود جيد، ومنح تمريرة الهدف الأول لزميله ميغيل.

ونجح الدولي الجزائري، في 98% من التمريرات التي قدمها في هذه المواجهة، بالإضافة لـ8 مراوغات ناجحة، ما جعله أفضل لاعب في تشكيلة نيم أمام موناكو.

يذكر أن الفوز بهذه المباراة عاد لرفقاء زين الذين فرحات، بنتيجة 3-1، أمام ضيفهم نادي موناكو، الذي غاب عن تشكيلته الدول الجزائري الآخر إسلام سليماني.