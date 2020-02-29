فرحات ينال أحسن تنقيط أمام مرسيليا

تألق الدولي الجزائري زين الدين فرحات، لاعب نيم الفرنسي، في المواجهة التي جمعتهم بأولمبيك مارسيليا، لينال أحسن تنقيط من جانب فريقه.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، احصائيات وتنقيط زين الدين فرحات، في هذه المباراة، أين نال أحسن علامة في تشكيلة ناديه بـ7.8.

وبالإضافة للهدف الذي سجله في هذه المباراة، بصم لاعب الخضر على مراوغتين ناجحتين، تسديدتين في الإطار، تمريرة طويلة ناجحة، عرضيتين صحيحتين، وتدخلين ناجحين.

وبهذا يواصل زين الدين فرحات، تألقه في الليغ1 الفرنسية، بألوان ناديه الجديد نيم، الذي انضم إليه الصيف المنصرم.