“فرحات” ينجو من إعتداءات خطيرة في “أجاكسيو” !!

تعرضت حافلة نادي لوهافر الفرنسي الذي يلعب له الدولي الجزائري زين الدين فرحات، لإعتداءات خطيرة من طرف أنصار نادي “أجاكسيو”.

وهذا في طريقها للملعب الواقع بإقليم “كورسيكا” لخوض المباراة الفاصلة لتحديد هوية الصاعد الثالث لدوري الدرجة الأولى الفرنسية.

وحسب الصحافة الفرنسية، فإن الحافلة تعرضت للرشق بالألعاب النارية “فيميجان” والقنابل الحارقة أدت لإصابة شرطي وحالات ذعر وسط لاعبي لوهافر.

ما جعل الرابطة الفرنسية تقرر تأجيل اللقاء لوقت لاحق، حيث عاد زملاء فرحات للوهافر في إنتظار معاقبة نادي أجاكسيو.