قاد اللاعب الجزائري زين الدين فرحات، أمس لوهافر إلى الفوز بهدفين دون رد على فريق كويفيلي في الليغ الفرنسية الثانية.

تمكن اللاعب السابق لإتحاد العاصمة من فتح باب التسجيل في د14 عن طريق تسديدة من منطقة العمليات لحساب الجولة الـــ13.

ليواصل فرحات تألقه في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، ويسجل هدفه الثالث هذا الموسم، ويترك بصمته على مباريات فريقه في كل مرة.

وعاد لاعب الخضر إلى التسجيل بعدما كان آخر هدف سجله في أوت الماضي في مباراة أوكسير، بينما حافظ على تقديم التمريات الحاسمة ووصل إلى 7.