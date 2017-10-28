فرحات يواصل التألق ويسجل هدفه الثالث

الرياضة
  • -
  • 0
فرحات يواصل التألق ويسجل هدفه الثالث
بقلم بلال.ع

قاد اللاعب الجزائري زين الدين فرحات، أمس لوهافر إلى الفوز بهدفين دون رد على فريق كويفيلي في الليغ الفرنسية الثانية.

تمكن اللاعب السابق لإتحاد العاصمة من فتح باب التسجيل في د14 عن طريق تسديدة من منطقة العمليات لحساب الجولة الـــ13.

ليواصل فرحات تألقه في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، ويسجل هدفه الثالث هذا الموسم، ويترك بصمته على مباريات فريقه في كل مرة.

وعاد لاعب الخضر إلى التسجيل بعدما كان آخر هدف سجله في أوت الماضي في مباراة أوكسير، بينما حافظ على تقديم التمريات الحاسمة ووصل إلى 7.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital