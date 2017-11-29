فرحات يواصل تألقه بهدف وتمريرة حاسمة !

تمكن الجزائري زين الدين فرحات من قيادة فريقه “لوهافر” لتحقيق فوز كبير ضد “نانسي” بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الـ 17 من الليغ 2.

فرحات كان وراء الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة ملمترية لزميله “فونتين” الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف.

وبهذه التمريرة يكون الجزائري قد وصل للتمريرة الحاسمة الـ 9 له هذا الموسم ويواصل تصدره ترتيب أفضل الممررين الحاسمين.

لاعب إتحاد العاصمة سابقا واصل تألقه مع فريقه حيث تمكن من تسجيل ثالث الأهداف لفريق في آخر دقائق المباراة.

ويعتبر هذا الهدف هو الـ 3 له هذا الموسم في أفضل حصيلة له في الليغ 2 .

حيث ساهم “زينو” بأكثر من 45% من أهداف فريقه هذا الموسم وهو يعتبر نقطة قوة الفريق.