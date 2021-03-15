فرحات يواصل رفع أسهمه في فرنسا

واصل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، رفع أسهمه في فرنسا، مؤكدا مُستواه الكبير، خلال الداربي الأخير بين نيم ومونبوليي.

وقدم الجناح الطائر، خلال اللقاء الأخير، تمريرة حاسمة جديد، هي السادسة له منذ بداية الموسم الجاري.

ويقترب نجم إتحاد العاصمة، من دخول “بوديوم” نجوم “الأسيست” في الليغ 1.

وإضافة لتمريراته الحاسمة، سجل إبن برج منايل، أربعة أهداف في الدوري، في حصيلة هي الأفضل له في المُستوى العالي.

ويُرتقب أن يُغير “زينو” الأجواء، خلال الميركاتو القادم، خاصة وأنه قدرته على تقديم مُستوى مستقر أمام كبار “ليغزاغون”.