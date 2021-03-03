فرحات يُثير الهلع في مٌباراته ال50 في الدوري الفرنسي

أثار النجم الدولي الجزائري زين الدين فرحات الهلع في مُباراة فريقه نيم أولمبيك ضد نيس سهرة اليوم الأربعاء.

لاعب الخضر غادر الميدان في اللحظات الأخيرة من المواجهة التي انتهت بفوز نيس بهدفين لهدف على متن النقالة.

الفريق الفرنسي سارع لطمأنت الجميع بعد نهاية اللقاء مؤكدا أن فرحات لم يتعرض للأذى مُبددا بذلك كل المخاوف.

هذا كما خاض “زينو” سهرة اليوم مُباراته ال50 في الدوري الفرنسي كلها مع نيم منها 49 مُشاركة كأساسي.

فرحات سجل 7 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في مسيرته لحد الآن في الدوري الفرنسي.