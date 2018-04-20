“فرحات” يُحّطم رقماً قياسياً في الليغ 2 !

نجح الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، في قيادة ناديه لوهافر الفرنسي لتعادل مثير (3-3) أمام نادي لونس في الدرجة الثانية الفرنسية.

وسَاهم نجم إتحاد العاصمة سابقاً في هدفين خلال هاته المُبارة، بداية تمرِيرة الهدف الأول في الد11 حولها زميله “ميتاتا” للشباك.

قبل أن يَمنح تمريرة حاسمة أخرى في الد57 لزميله الآخر “موكودي” جاء على إثرها هدف تقليص الفارق قبل تعديل النتيجة في الد70.

وبذلك حَطّم “زينو” الرَقم القِياسي في عدد التمريرات الحاسمة خلال الموسم الواحد في الليغ 2 بعد بلوغه التمريرة رقم 16.