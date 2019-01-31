فرحات: “7 مباريات بدون إنهزام أمر مهم”

الرياضة
  • -
  • 0
فرحات: “7 مباريات بدون إنهزام أمر مهم”
بقلم كريم.تيغرمت

ثمن الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، التعادل الذي حققه ناديه لوهافر أمام كليرمون، وتمكنهم من الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية.

وصرح فرحات، للصحافة الفرنسية: “سعداء بالتعادل الذي حققناه أمام كليرمون، بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة صعبة في منافسة الكأس”.

وأضاف: “بلوغ المباراة السابعة لنا على التوالي دون انهزام أمر مهم جدا، والأهم هو المواصلة بهذا النسق خلال المبارايات المقبلة”.

وتابع: “تمكنا من ايقاف كليرمون، وتنتظرنا مهمة صعبة أمام براست، مشوار البطولة لازال طويلا وعلينا المجافظة على حظوظنا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com