فرحات: “7 مباريات بدون إنهزام أمر مهم”

ثمن الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، التعادل الذي حققه ناديه لوهافر أمام كليرمون، وتمكنهم من الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية.

وصرح فرحات، للصحافة الفرنسية: “سعداء بالتعادل الذي حققناه أمام كليرمون، بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة صعبة في منافسة الكأس”.

وأضاف: “بلوغ المباراة السابعة لنا على التوالي دون انهزام أمر مهم جدا، والأهم هو المواصلة بهذا النسق خلال المبارايات المقبلة”.

وتابع: “تمكنا من ايقاف كليرمون، وتنتظرنا مهمة صعبة أمام براست، مشوار البطولة لازال طويلا وعلينا المجافظة على حظوظنا”.