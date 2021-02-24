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فرحاني: “هدفنا الفوز بكل مبارياتنا وضمان التأهل في كأس الكاف”

الرياضة
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فرحاني: “هدفنا الفوز بكل مبارياتنا وضمان التأهل في كأس الكاف”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد هواري فرحاني، لاعب وفاق سطيف، أن فريقه يسعى للفوز بكل مبارياته المقبلة، وضمان التأهل مجددا في كأس الكاف.

وصرح فرحاني، للموقع الرسمي للفريق: “الأمر المهم أولا هو تمكننا من بلوغ دور المجموعات، والقرعة أوقعتنا في مجموعة لا بأس بها، وسنعمل على تحقيق التأهل”.

وأضاف: “لا يهمنا خوض مباراتنا الأولى داخل الديار، أو خارجها، هدفنا دائما السعي للفوز بكل المباريات التي نخوضها”.

وتابع هواري فرحاني: “الآن علينا التركيز أولا على مباريات البطولة التي تنتظرنا، قبل التفكير في مباراتنا المقبلة ضمن كأس الكاف، والتي سنحضر لها كما ينبغي للفوز بها”.


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