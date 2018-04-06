فرحاني ويطو يغيبان عن مواجهة وفاق سطيف

لازال لاعبا شبيبة القبائل، هواري فرحاني، ونسيم يطو، يعانيان من الإصابة، ولن يكون بإمكانهما المشاركة في المباراة المقبلة لفريقهما أمام وفاق سطيف.

وكشف مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أن فرحاني لم يشفى بعد من إصابته، وحتى مشاركة نسيم يطو، غير واردة أمام وفاق سطيف.

وأوضح بوزيدي، أنه تعود على الغيابات منذ قدومه إلى شبيبة القبائل، لكنه سيحاول إيجاد البديل الأنسب، مثلما فعل في المباريات السابقة.

وبخصوص مباراة الوفاق، إعتبر بوزيدي، أنها أهم من مباراة المولودية، بالنظر لحاجة الشبيبة لنقاط هذه المباراة، ولظرورة تأكيد فريقه للنتائج المحققة أمام بسكرة والمولودية.