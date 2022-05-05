فرحاني يؤكد عزم وفاق سطيف على الثأر من الأهلي

أبدى لاعب وفاق سطيف هواري فرحاني، عزمه على تجاوز عقبة الأهلي المصري، للثأر من هذا الأخير وبلوغ نهائي رابطة الأبطال.

وصرح فرحاني للصفحة الرسمية للوفاق، على “فايس بوك”: “نُدرك بأن المباراة لن تكون سهلة أمام فريق كبير بحجم الأهلي”.

كما أضاف: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في مصر للعودة بنتيجة ايجابية، لخوض مباراة العودة بكل أريحية”.

وتابع هواري فر حاني: “الأهلي المصري تسبب في اقصائنا موسم 2018، وأتمنى هذا الموسم أن نتأهل على حسابهم للدور النهائي”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه الأهلي المصري، يوم السبت المقبل، ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.