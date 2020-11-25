فرحاني يبدي تفاؤله بجاهزية الوفاق للموسم الجديد

أعرب لاعب وفاق سطيف هواري فرحاني عن تفاؤله بخصوص جاهزيتهم لبداية الموسم الجديد، مؤكدا أن الحظوظ متساوية بين كل الأندية.

وصرح فرحاني للصفحة الرسمية للفريق: “أنا جد متفائل بجاهزية المجموعة، ليس فقط لمبارة اتحاد العاصمة، بل لبداية البطولة ككل”.

وأضاف مدافع الوفاق: “رغم هذا، أعتقد أنه لازال ينتظرنا عمل كبير حتى نكون جاهزين بنسبة 100%”.

وتابع هواري فرحاني: “كل الفرق الجزائرية تعاني من نقص المنافسة، ولم تبلغ كامل جاهزيتها، ما يعني أن الحظوظ ستكون متساوية بين جميع الأندية”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيحل ضيفا على نادي اتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد 2020-2021.