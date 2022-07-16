قناة النهار فرحة ثلاثية للتوأم ندى، نهى ونورهان بنيلهن شهادة البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2022 - 16:27 بكالوريا شارك غرِّد أرسل 140 0 فرحة ثلاثية للتوأم ندى، نهى ونورهان بنيلهن شهادة البكالوريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/kbH9g اقرأ أيضا شعيب بولودينات: إصابتي أثرت علي وطموحي كان أكبر من الميدالية البرونزية قناة النهار 29 جوان البطلة إيمان خليف تفوز على المصرية رحمة محمد وتشكر الجزائريين بتحية عسكرية قناة النهار 27 جوان وزير الداخلية : "كل شيء مهيأ لفتح الحدود مع تونس" قناة النهار 14 جويلية دلال خير: حكيم.. فقد عينه اليسرى ويعيش على أمل إنقاذ عينه اليمنى قناة النهار 08 جويلية البويرة.. هذه هي التلميذة "ليريا حمادي" صاحبة أعلى معدل بالولاية بـ 19,44 قناة النهار 26 جوان سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !! قناة النهار 15 جويلية السيدة رزقي تكشف سبب غيابها عن الشاشة قناة النهار 09 جويلية النعامة: تجربة انتاج الكهرباء بالالواح الشمسية يصنف في المرتبة الاولى عالميا من حيث القدرة الانتاجية قناة النهار 13 جويلية أجواء مؤثرة في حفلات التخرج.. وحضور الأولياء يخطف الأنظار قناة النهار 13 جويلية شاهد فرحة هيسترية لوالدة عفاف المتحصلة على أعلى معدل وطنيا قناة النهار 26 جوان