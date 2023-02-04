فرحة كبيرة وتأثر.. صالح أوقروت يصل لأرض الوطن بعد رحلة علاج طويلة

عاد الفنان الجزائري القدير صالح أوقروت، إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد رحلة علاج طويلة قضاها في فرنسا.

ووصل الفنان مساء اليوم لمطار هواري بومدين بالعاصمة، أين كان في استقباله عائلته وجمهوره.

وقال اوقروت في تصريحات صحفية غداة وصوله لأرض الوطن: “نشكركم من قلبي وتحيا الجزائر”.

وأكد الفنان، أنه ممتن للشعب الجزائري والذي رافقه بالدعاء طيلة رحلة علاجه قائلا: “الشعب هو لي راه يسالي ومزال نرجعلوا خيرو”.

وبدورها أوضحت زوجة الفنان، فطيمة بلحاج، أن أوقروت متعب حيث لا يزال في فترة نقاهة بعد مرحلة العلاج الصعبة التي مر بها.

وسافر صالح أوقروت قبل عامين إلى فرنسا لأجل العلاج من الأورام السرطانیة ورافقته زوجته المخرجة فاطمة بلحاج.

حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1127885454541636