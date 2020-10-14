فرحة وزغاريد في المؤسسات التربوية بشعار “هذا العام عامنا”

عمّت، أمس، الفرحة وسط العائلات الجزائرية، أين تحوّلت المؤسسات التربوية، إلى مكان لإقامة الأفراح وإطلاق الزغاريد بعد نشر قوائم الناجحين، حيث ردّد الناجحون العديد من الشعارات، أهمها “هذا العام عامنا”.

أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية، عن نتائج امتحانات شهادة “البكالوريا”، وهذا عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وقد عمّت الفرحة بين العديد من العائلات الجزائرية، وهذا بسبب النسبة المرتفعة للنجاح، خاصة مع تخفيض معدل النجاح إلى 9 من 20.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية الوطنية، بأن المتحصلين على شهادة “البكالوريا” بمعدل 9 من 20، يمنح لهم تقدير “مقبول”، ولهم نفس التقدير مع المتحصلين على معدل 10 و 11 من 20.

وعبّر العديد من التلاميذ عن فرحتهم بهذا النجاح الذي يعدّ نجاحا استثنائيا بسبب تداخل العديد من الأحداث، أهمها “فيروس كورونا” من جهة، وامتحان التلاميذ في فصلين فقط.

من جهة أخرى، هنأت السفارة الأمريكية في الجزائر، الناجحين الجدد في امتحان “البكالوريا”، ونشرت على موقعها في “الفيسبوك” قائلة:”مبروك لكل الحائزين على شهادة البكالوريا”.

ووضعت السفارة الأمريكية تحت تصرف الطلبة الجدد كيفية مواصلة دراستهم في جامعة أمريكية ومنحة دراسية كاملة.

ويخصّ الأمر الناجحين في امتحان شهادة “البكالوريا”، مؤخرا، أو من يزاولون دراستهم حاليا في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية.

وأوضحت السفارة بأنه يمكن التسجيل في برنامج “قادة الغد” المخصص لطلبة السنة الثالثة ثانوي القادرين والمتحمسين من بيئات معوّزة.

وتغطي المنحة جميع تكاليف الالتحاق بالجامعة لأربع سنوات في مؤسسات مختارة للتعليم العالي، في الجامعة الأمريكية في القاهرة والجامعة الأمريكية في بيروت.

وأفادت السفارة الأمريكية بأن آخر أجل للتسجيل هو 4 ديسمبر 2020.