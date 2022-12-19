فرح ياسمين تعقد قرانها: اخترت بقلبي عقلي وروحي

أعلنت الإعلامية الجزائرية فرح ياسمين، اليوم الإثنين، عن خبر مفرح لمتابعيها، حيث ظهرت في ثوب العروس كاشفة عن دخولها القفص الذهبي.

ونشرت الإعلامية مقطع فيديو عن مراسم الزواج على صفحتها بفيسبوك ظهرت فيه وهي توقع على عقد الزواج وهي متألقة بالفستان الأبيض.

وعلقت على الفيديو بالقول: “كل شيء في وقتو حلو.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على من اختاره قلبي، عقلي وروحي”.

وأضافت فرح ياسمين: “لأنكم جزء من حياتي وكبرت أمامكم.. كنتم معي في تحدياتي، اخفاقاتي، نجاحاتي. مرضي وصحتي منذ سنوات ولأن العديد منكم يحبني صدقا، أردت مشاركتكم خبر زواجي”.

https://www.instagram.com/p/CmWYIGog5k-/