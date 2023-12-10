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قناة النهار

فرح ياسمين: “رحت بـ 1400 اورو وما تحاوزتش من دبي”

بقلم قناة النهار
فرح ياسمين: “رحت بـ 1400 اورو وما تحاوزتش من دبي”
كتاب المشاهير
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