قناة النهار فرح ياسمين: “رحت بـ 1400 اورو وما تحاوزتش من دبي” بقلم قناة النهار نشر في 10 ديسمبر 2023 - 23:15 كتاب المشاهير شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JSA62 اقرأ أيضا وزارة الفلاحة : مراسم تسليم وإستلام المهام بين عبد الحفيظ هني ويوسف شرفة قناة النهار 29 نوفمبر خلطات مجهولة تروج على مواقع التواصل لتقوية ذاكرة التلاميذ..أخصائيون يحذرون قناة النهار 23 نوفمبر غليزان : المنطقة الصناعية سيدي خطاب..بعض المشاريع متوقفة وأخرى لم تنطلق بعد قناة النهار 20 نوفمبر موازنة 2024 بين تكريس الطابع الاجتماعي ورقمنة القطاعات قناة النهار 28 نوفمبر بومرداس : حلمها بيت دافئ..عائلة تقطن إسطبلا بخميس الخشنة قناة النهار 26 نوفمبر طالع هابط: "بنايات سامحين فيهم منذ سنين ببراقي حتى الشجر وناض فيهم".. شاهد قناة النهار 10 ديسمبر مؤثر جدا ..عصـ.ـابة تسـ.ـرق ماشية كانت رزق عائلة بتيارت.." يطمعو في المرضى" قناة النهار 07 ديسمبر صريج جدا : هذا أكثر ما يغضب الجزائريات في الشارع..إجابات صادمة ! قناة النهار 22 نوفمبر الطارف : البقوليات..مأكولات تقليدية لا يستغنى عنها وقت الشتاء قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا : أطفال الجزائر..براءة تربت على حب فلسـ.ـطين قناة النهار 21 نوفمبر