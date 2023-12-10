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قناة النهار

فرح ياسمين: “ما شريتش المتابعين.. علاش ما نسواش الناس تبعني..?”

بقلم قناة النهار
فرح ياسمين: “ما شريتش المتابعين.. علاش ما نسواش الناس تبعني..?”
كتاب المشاهير
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رابط دائم : https://nhar.tv/CRedD
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