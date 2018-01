فرديناند:”هل شاهد أحدكم محرز ؟”

ونشر مدافع مانشستر يونيايتد المعتزل تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر ساخرا من مانشستر سيتي.

“في طريقي لـويمبلي، الراديو شغال، الإنتقالات جارية، هل شاهد أحدكم محرز ؟، المان يفشل”.

ويبدو أن “سوسبانس إنتقال محرز” طال حتى كبار لاعبي القارة العجوز بعد أن أضحى حديث الشارع الرياضي الجزائري.

En route to Wembley… radio on… transfers happening… anyone seen Mahrez???!!! Mans on the run 🤣🤣 pic.twitter.com/65jpg3nxOW

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 31, 2018