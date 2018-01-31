فرديناند:”هل شاهد أحدكم محرز ؟”

علق المدافع الدولي الإنجليزي السابق ريو فارديناد بطريقة ساخرة حول الأنباء الإعلامية المتحدثة عن إنتقال رياض محرز لمانشستر سيتي.

ونشر مدافع مانشستر يونيايتد المعتزل تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر ساخرا من مانشستر سيتي.

“في طريقي لـويمبلي، الراديو شغال، الإنتقالات جارية، هل شاهد أحدكم محرز ؟، المان يفشل”.

ويبدو أن “سوسبانس إنتقال محرز” طال حتى كبار لاعبي القارة العجوز بعد أن أضحى حديث الشارع الرياضي الجزائري.