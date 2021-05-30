فرديناند: “غوارديولا أخطأ بالاعتماد على سترلينغ” !

أكد “ريو فرديناند” المدافع التاريخي لنادي “مانشستر يونايتد”، أن “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” أخطأ بالاعتماد على “رحيم سترلينغ” كأساسي في مباراة نهائية وهو الذي كان غائبا عن تشكيلة الفريق في الأشهر الأخيرة.

وصرح “فرديناند” قائلا: “دائما ما كان لديه رودري (في وسط الملعب) أو فرناندينيو، ولم يشركهما في النهائي، غيّر طريقة لعبه في مباراة نهائية !”.

وأضاف: “لعب مانشستر سيتي بلاعبين اثنين على الجناحين، لاعبان تواجدا كثيرا على الجناحين، محرز وسترلينغ، ولم يفعلوا هذا بشكل معتاد على مدار الموسم، ربما تكون هذه واحدة من المناطق التي ارتكب فيها خطأ”.