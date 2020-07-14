فرصة جديدة لـ “ماندي” مع مدرب “ريال بيتيس” الجديد !

أكد “مانويل بليغريني” مدرب “ريال بيتيس” الجديد، أنه سيمنح الفرصة لكل لاعبي الفريق قبل اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص تشكيلة الفريق.

هذا وسيبدأ “بليغريني” برحلة اكتشاف اللاعبين قبل نهاية البطولة الإسبانية بجولتين، كما سيعاين مردود كل اللاعبين بما فيهم “عيسى ماندي”.

ماندي عان الأمرين هذا الموسم في “ريال بيتيس”، فتارة يشارك كأساسي وتارة أخرى يغيب عن المشاركة لعدد كبير من المباريات.

ولهذا السبب فإن المدافع الجزائري يريد مغادرة النادي الأندلسي خاصة أن لديه عروض من عدة أندية فرنسية وإنجليزية، غير أن مجيء “بليغريني” قد يغير المعطيات.