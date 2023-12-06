فرصة ذهبية للأساتذة الجامعيين الجزائريين!

وجهت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، نداء للأساتذة الجامعيين الجزائريين، من أجل الإستفادة من 6 أسابيع في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للسفارة: “نداء للأساتذة الجامعيين الجزائريين! أطلق العنان لتجربة قد نحول حياتك!.. حيث يمكنك قضاء 6 أسابيع في الولايات المتحدة في إطار برنامج الأساتذة الجامعيين خلال فصل الصيف القادم. تعمق في مواضيع مثل الاقتصاد والإعلام والثقافة الأمريكية والمزيد”.

ودعت السفارة، المهتمين، لإرسال طلباتهم بحلول يوم 18 ديسمبر الجاري.