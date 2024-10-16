فرصة رائعة لكل المبرمجين الجزائريين!

دعت شركة هواوي كل المبرمجين الجزائريين إلى المشاركة في مسابقة ” Huawei Developer Competition 2024 Spark Infinity ”.

ودعت هواوي كل المبرمجين الجزائريين إلى إظهار مهاراتهم في الحوسبة السحابية، تطوير الويب، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت هواووي أن آخر أجل للتسجيل هو 31 أكتوبر 2024، عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3XjTtnL

وتعتبر مسابقة مطوري هواوي، الحدث الرئيسي لمطوري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالميين. حيث تفتح الإنجازات التكنولوجية لشركة هواوي للمطورين الفرصة. لإيجاد حلول جديدة للمشاكل في العالم الحقيقي، وبالتالي تعزيز نظام بيئي سحابي مفتوح وقوي.