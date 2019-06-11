فرصة لا تعوض فمن يظفر بزوجة قيمتها كالذهب

من نفس القطاع ولكن هذه المرة التعليم العالي، نعرفكم بامرأة متميزة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مُحبة للعلم ووفية لعلمها، الذي ترى فيه مصدر الراحة والسكينة.

بالرغم من ذلك تتمنى أن تحظى براحة من نوع آخر، لا تكون هذه الأخيرة إلا في وجود رجل يقاسمها الحياة ويكون معينها ومساعدها في كل محطات الحياة، فمن سيفوز بهذه الجوهرة الثمينة يا ترى؟

امرأة متميزة من إحدى مناطق الوسط الجزائري، تبلغ من العمر 41 سنة، تشغل منصب أستاذة جامعية.

مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، جميلة الروح وطموحة، غايتها الاقتران وتحصيل الحلال مع رجل يفهمها ويقدرها.

ويكون لها شريك دائما في السراء والضراء، سنه لا يتعدى 55 عاما، لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا.

تشترط أن يكون عاملا مستقرا، مثقفا ومُلما بشؤون الحياة، تفضل أن يكون شريك حياتها من إحدى مدن الوسط الجزائري.

تتعهد بدراسة كل الاقتراحات ويبقى القرار الأخير بعد استخارتها رب العالمين.

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