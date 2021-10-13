فرصة لا تعوض لك أنت يا صاحب الحظ

شابة أصيلة من ولاية باتنة، جميلة القلب صافية السريرة، طيبة تحب الخير لغيرها قبل أن تحبه لنفسها، ربة بيت ممتازة ولها من حسن التدبير والتفكر الكثير. انتكست بعد طلاقها إلا أن رحمة الله كانت أوسع لها من اليأس والقنوط، تماسكت وتحاملت على نفسها إلى أن شدت من أزرها وعولت أن تجد لنفسها زوجا ينسها العذاب ويدخلها عالم السعادة من أوسع الأبواب.

توسمت فينا كل الخير، واتصلت تطلب فرصة لها لتعثر عن نصيب طيب، إلى جانب رجل يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه ما بين 55الى65سنة، تقبله أرملا أو مطلقا بأولاد.وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135751

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