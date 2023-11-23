فرصة لنيل شهادة ماستر في المقاولاتية بالجامعات الأوروبية

أعلن الإتحاد الأوروبي في الجزائر، عن فتح برنامج EMMIE، لصالح الطلبة الجزائريين، لأجل التحصل على شهادة ماستر في المقاولاتية المؤثرة في الجامعات الأوروبية.

وجاء في بيان للإتحاد الأوروبي: “فرصة دراسة Erasmus Mundus، التحقوا بالجيل الجديد للمقاولين عبر برنامج EMMIE. وتحصّلوا على شهادة ماستر في المقاولاتية المؤثرة في الجامعات الأوروبية”.

وعلى الراغبين في الإلتحاق بهذا البرنامج، أوضح الإتحاد الأوروبي أن ما عليهم سوى تفحص الرابط التالي:

https://www.emmie.uliege.be/cms/c_7950389/en/emmie

هذا ويوفر الإتحاد الاوروبي العديد من الفرص للطلبة الجزائريين لإستكمال دراستهم في الجامعات الأوروبية، عبر عدة برامج. خاصة برنامج + Erasmus ، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ويستطيع الطلبة الجزائريين، عبر هذا البرنامج، الدراسة في أوروبا في إطار ما يسمى بـ International Credit Mobility. حيث يسمح لطلبة الماستر من الإستفادة من فترة تكوينية تمتد من 3 إلى 6 أشهر. وتحتسب الإمتحانات التي يخضعون لها في جامعات أوروبا، مع درجة الماستر.

بالإضافة إلى برنامج Erasmus Mundus ، والذي لا يشترط فيه أن تكون للجامعة التي يدرس فيها علاقة مع الجامعة التي سيدرس بها في أوروبا.

وبرنامج Erasmus Mundus ، يوفر 3000 فرصة للدراسة في أوروبا، وفي العديد من المجالات. حيث يجب فقط دراسة ملف الطالب ودرجاته في الجامعة. وليس بالضرورة أن يكون الطالب الأول على دفعته حتى يستفيد من هذه المنح.

ويستطيع الطالب الذهاب لأي جامعة تقترح عليه منحة دراسية. وتتضمن المنحة مصاريف الإقامة وتذكرة الطائرة وكذا حقوق التسجيل في الجامعة.

كما أنهم سيستفيدون من منحة شهرية بحوالي 800 أو 850 أورو. وهو ما يكفي لدفع مصاريف الكراء والعيش وحتى التجوال في أيام الاسبوع، حتى يكون الطالب مرتاحا ويركز على الدراسة.

وبخصوص مدة التكوين، تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة وحتى سنتين، ليتمكن الطلبة من الدراسة وتطوير مهاراتهم ثم يرجعون الى الجزائر.

وبإمكان الطلبة إستئناف دراستهم بالجامعات الأوروبية سواء مستوى ماستر 1 وماستر 2 وحتى دكتوراه، عبر هذه البرامج.