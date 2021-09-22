فرصة من ذهب لكل شابة ماكثة بالبيت

أخيرا وليس آخرا. نحط الرحال بغرب البلاد، وبالتحديد في ولاية وهران، نقدم لكن عرضا في منتهى الاهتمام، سفيان شاب يحمل الكثير من الوقار، عاش خيبة أمل جراء تجربة لم يرد أن تنتهي بالانفصال، لكنها الأقدار ولا نملك لها سوى الرضا والحمد والشكر لله القهار.

مطلق ببنت تحت رعاية والدتها، يبلغ من العمر 38 سنة، يمارس مهنة التجارة، ميسور الحال ولديه سكن خاص، أنيق ووسيم.

يريد صاحب الطلب أن يرتبط في أقرب وقت، إلى جانب شابة تحمل قلبا طيب، يفضلها من الغرب، سنها أقل من 32 سنة، حبذا لو تكون عازبة، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل على الأكثر، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت.

الرقم السري : 135616

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