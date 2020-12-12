فرصة من ذهب للراغبة في الارتباط

رجل ميسور يبحث عن زوجة حنون ..عاصمي أصيل.. فهل من طيبة تستجيب؟

لقد سررت كثيرا لهذا المنبر ورأيت فيه بصيص أمل لأتخلص من براثين وحدة قاتلة ومميتة، فمن هم في مثل سني يحيون السعادة والغبطة مع أبنائهم وسط دفء أسري حرمت منه، ليس بسبب طيش أو سوء تقدير، بل لأن الله وبعدما منحني المال واليسر المادي، ابتلاني في الذرية، فزواجي للأسف لم يسفر عن أبناء من صلبي وكان الطلاق من نصيبي، والحمد لله على كل حال.

تحاملت كثيرا على نفسي وقررت أن تكون لي انطلاقة جديدة مع إنسانة تقدر الظروف وتلفني بعد طلاقي بالحب والحنان ، فأنا والحمد لله لا ينقصني شيء سوى أن أحس بقيمتي وكياني، لا نقصي وهواني، أمام امرأة سأمنحها كل جميل. أشكر الصدف كثيرا لأنها جمعتني بصفحة “آدم وحواء” وتحديدا ركن “ويبقى الأمل”، الذي سأستجمع قواي حتى أظفر بما أريده، زوجة صالحة وكفى.

أنا منير من بجاية، أصلي من العاصمة، أبلغ من العمر 56 سنة، مطلق من دون أبناء بسبب أنني غير قادر على الإنجاب.

أريد أن أخوض غمار تجربة جديدة مع إنسانة طيبة تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، تقدر أمري وتضمد جرحي. سنها أقل من 55 عاما، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد.

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