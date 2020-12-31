فرصة من ذهب لمن يبحث عن رفيقة الدرب

فرصة من ذهب، أنا سيدة مطلقة، عدت إلى بيت أهلي أجرّ أذيال الخيبة، بعدما حاولت جاهدة لأتفاداه، وانتقلت ابنتي الوحيدة للعيش برفقة والدها.

هنا أمهلت نفسي وقتا للتفكير، ورأيت أن الحل هو العثور على زوج أصيل ويريد أن يحظى بفرصة من ذهب.

أنا امرأة عاصمية، أبلغ من العمر 38 سنة، مطلقة، حباني الله بجمال الشكل وقدّ ممشوق.

والحمد لله أن الهمّ والأسى لم يغيب ملامح الجمال عن وجهي، فأنا لا أقع موقع المرأة العادية في عين كل من يراني.

والجميع يتساءل لماذا حدث طلاقي وأنا بكل هذا الجمال، لكنها الأقدار ولا نملك لها سوى الرضا.

اريد رجل يحس بي ويكون لي نِعم المقدر، أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 50 عاما.

أقبله مطلقا حتى بأولاد، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لرجل عادل لا يميل كل الميل.

ويمكنه أن يوفر لي مسكنا مستقلا ويكون عاملا مستقرا.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133773

فرصة من ذهب هذه المرة من الوسط الجزائري

“أميرة” شابة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تبلغ من العمر 33 سنة، عزباء، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومحترمة.

مدبرة جيدة لأمور البيت، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية.

تريد رجل متفهم يقدّر المرأة العاملة، سنه يكون أقل من 50 عاما، شرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

تقبل رجل مطلقا أو أرمل من دون أولاد، لديه روح المسؤولية وتعده أن تكون له نِعم الزوجة الوفية.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133774

فرصة من ذهب لمن يريد حياة مستقرة

قصدتنا زينب، شابة عزباء، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 40 سنة.

في منتهى الرفعة والرقي الأخلاقي، جميلة الشكل جدا، موظفة مستقرة في شركة محترمة ومرموقة.

تتمنى رجل متفهم لا تهم ولايته بقدر ما تهم جدّيته، سنه أقل من 55 عاما، تريده عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

حتى تكون برفقته ما بقي من العمر تحت غطاء الستر والتناغم والاحتواء.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133775