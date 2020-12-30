فرصة من ذهب لمن يبحث عن رفيقة الدرب

من يظفر بالأجر وينال السعادة طول العمر؟ أريد من ينسيني التجربة الماضية وأحزان الأيام القاسية.

أنا سيدة مطلقة، عدت إلى بيت أهلي أجرّ أذيال الخيبة، بعدما حاولت جاهدة لأتفاداه، وما زاد الطينة بلّة.

هو انتقال ابنتي الوحيدة للعيش برفقة والدها، هنا أمهلت نفسي وقتا للتفكير.

ورأيت أن الحل هو العثور على زوج أصيل، يشاركني الحياة ويحتوي قلبي ويعيد البسمة لوجهي.

أنا امرأة عاصمية، أبلغ من العمر 38 سنة، مطلقة، حباني الله بجمال الشكل وقدّ ممشوق.

والحمد لله أن الهمّ والأسى لم يغيب ملامح الجمال عن وجهي،فأنا لا أقع موقع المرأة العادية،في عين كل من يراني.

والجميع يتساءل لماذا حدث طلاقي وأنا بكل هذا الجمال، لكنها الأقدار ولا نملك لها سوى الرضا.

أريد أن أعيد بناء حياتي مع رجل صادق ومحترم، رجلا يخرجني من دائرة العذاب الذي أنا فيه.

يحس بي ويكون لي نِعم المقدر، أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 50 عاما.

أقبله مطلقا حتى بأولاد، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لرجل عادل لا يميل كل الميل.

ويمكنه أن يوفر لي مسكنا مستقلا ويكون عاملا مستقرا.

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