فرص العمر.. أقبل التعدد بلا تردد وسأضفي على حياتك رونقا وسعادة

أنا شابة من إحدى ولايات الجنوب، أعانق الـ40، أشتغل في مهنة تعلقت بها، فأنا أستاذة في الطور الابتدائي، وأقبل التعدد.

كل هذا وأنا لا أريد اليوم سوى أن أحقق مأربي في سعادة إلى جانب رجل قادر على احتواء أحلامي وتحقيقها، ولست أمانع الارتباط بمن يبتغي التعدد.

وأريد رجل لا تهمني ولايته بقدر ما أهتم أن يكون جديرا بي، يستحق كبير التضحيات التي أقدمها يوميا، وعن سنه.

وأقبله حتى لو كان في الستين من عمره، مطلق أو أرمل بأولاد، أمنحهم الحب.

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أستاذ متقاعد يبحث عن رفيقة الدرب.. أريدك متقية وورعة تخافين الله

أنا مجيد من باتنة، أبلغ من العمر 60 سنة، متقاعد من سلك التعليم، مطلق ولدي بيت يسع أحلاما أريد تحقيقها.

أبتغي أن أجد لي من لها من التقوى الكثير، سنها لا يتجاوز 55 عاما، أريدها من ولايات الشرق أو الوسط.

ولا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة بأولاد، أقبل أن أعيلهم وأسهر على راحتهم بكل فخر، متأكد أنني سأجد ضالتي.

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اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر