فرص عمل للشباب الجزائري ضمن مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعلنت وزارة الشباب، اليوم السبت، عن فتح المجال للشباب الجزائري للترشح لمنصب مدير إدارة النزاعات بمفوضية الاتحاد الإفريقي (AUC).

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار حرص وزارة الشباب على مرافقة الكفاءات الوطنية الشابة، وتمكينها من الانخراط في الهيئات القارية والدولية. نضع بين أيديكم فرصة للترشح لمنصب مدير إدارة النزاعات بمفوضية الاتحاد الإفريقي (AUC).

مشيرة أن مكان العمل سيكون أديس أبابا، بدولة إثيوبيا، بعقد عمل مدته 3 سنوات وقابل للتجديد.

فيما حددت تاريخ 20 أكتوبر 2025، كآخر أجل للتسجيل.

وبخصوص المهام الرئيسية فتتمثل في قيادة الإدارة ووضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة النزاعات. وتقديم المشورة للقيادة العليا للاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن حول الوقاية من النزاعات، الوساطة. وعمليات دعم السلام، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الأعضاء، الأمم المتحدة، التجمعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء في مجال إدارة النزاعات. وكذا الإشراف على تصميم البرامج، الميزانيات، المتابعة والتقييم، وتسيير الموارد البشرية.

أما الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح فهي شهادة ماجستير/ماستر في العلوم السياسية، العلاقات الدولية، دراسات السلام والأمن. القانون، أو تخصص ذي صلة. خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، منها 8 سنوات في مناصب إدارية. و5 سنوات في مناصب إشرافية. خبرة واسعة في إدارة النزاعات، عمليات السلام، والدبلوماسية الدولية. إتقان إحدى لغات العمل في الاتحاد الإفريقي (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية) مع أفضلية إتقان لغة إضافية.

ويكون التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بالاتحاد الإفريقي: https://jobs.au.int/…/Director-Conflict…/2842-en_US

كما دعت وزارة الشباب الشباب الكفء إلى اغتنام هذه الفرص النوعية. بما يعزّز حضور الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ويمكّن الطاقات الوطنية من الإسهام في صناعة القرار القاري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور