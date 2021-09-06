فرض إجبارية التأمين على المستفيدين من قروض أونجام

قال المدير العام للوكالة الوطنية للقرض المصغر، عبد الفتاح جبنون، اليوم الإثنين، خلال حديثه للإذاعة الوطنية، عن وجود اتفاق مع مؤسسات التأمين لمراجعة القوانين وجعل التأمين إجباريا على المستفيدين من القروض.

مبرزا أنه لحد الساعة التأمين اختياري لكن بالاتفاق مع مؤسسات التأمين سيتم التوجه إلى تغيير القوانين وفرض إلزامية التأمين، باعتبار أن عدد المستفيدين من القرض المصغرة منذ إنشاء الوكالة يقدر بأزيد من 950 ألف مستفيد، وهو الأمر الذي يسيل لعاب شركات التأمين، حسبه.

وأفصح ذات المسؤول، عن وجود شبه اتفاق بين وزارة التضامن الوطني وشركات التأمين من أجل توسيع ثقافة.

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