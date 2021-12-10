فرض الجواز الصحي وغلق المجال الجوي.. هذا ما قاله الدكتور اخاموك

كشف الدكتور الياس اخاموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا في الجزائر في حديث خاص لاذاعة سطيف. أن خيار اللجنة العلمية هو فرض الجواز الصحي لدخول المرافق العمومية والخاصة التي يكون فيها اكتظاظ كالإدارات والمرافق.

وقال الدكتور الياس اخاموك إن تشديد الإجراءات الوقائية كغلق المجال الجوي مستبعد حاليا لأن الوضع مختلف عما مضى.

وأفاد أن هناك دراسات ابتدائية تقول إن المتحور أوميكرون يصيب أكثر الشباب و المراهقين و حتى الأطفال. أما حاليا لا يشكل المتحور الجديد خطورة كبيرا مقارنة بدلتا لكن قابلية انتشار العدوى تكون بشكل أكبر.

وأشار الدكتور الياس اخاموك أن المشكل حاليا هو عودة بعض الفيروسات التنفسية كالأنفلونزا و VRS الذي يمس أكثر الرضع. وكذا الكورونا الموسمية فالأعراض تختلط.

وقال “تنقسم الآراء عالميا حول تلقيح الأطفال ضد كورونا وعلى مستوى اللجنة العلمية ندرس بعناية هذا القرار. لأننا لا نريد ان نتخذ هذه الخطوة ان لم نكن متأكدين 100%”.

وكشف المتحدث أن هناك تأخر غي عملية التلقيح عند الأسرة التربوية. وحسب تقارير أمريكية هناك حادثة وقعت أين أستاذ مصاب نقل العدوى لـ 18 تلميذا.

وأضاف “نشهد ارتفاعا طفيفا ومستمرا في عدد حالات الإصابة والأمر نفسه شهدناه خلال الموجة السابقة أين ارتفعت الاصابات بشكل سريع. هناك مرضى يرفضون فكرة الإصابة بكورونا ويستطببون داخل بيوتهم وبأنفسهم.

وتابع “نحن على مشارف موجة رابعة إن لم نبدأها والمتحور دلتا هو السائد حاليا في الجزائر. الكثير يفكر في المتحور اوميكرون لكن المشكل حاليا هو دلتا لمدى خطورته وسرعة انتشاره”.

وختم المتحدث “نحن على أبواب موجة رابعة يجب ان نستعد لها جميعا كطاقم بشري طبي ومؤسسات صحية و مواطنين أيضا”.

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