فرض الـ TVA على مبيعات السكر

صرح اليوم الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان من قبة البرلمان انه سيتم إخضاع مبيعات السكر “الأبيض والخام” للرسم على القيمة المضافة. وذلك في مشروع قانون المالية لـ2022 للحفاظ على صحة المستهلك وتقليص فاتورة الاستيراد.

وخلال رده على أسئلة النواب جول مشروع قانون المالية لـ2022 صرح الوزير الأوّل ان الإجراء الخاص بتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 9 بالمائة على مبيعات السكر وفق ما تنص عليه المادة 94 من مشروع القانون.

وواصل بن عبد الرحمان ان حجم فاتورة الإستيراد لهذه المادة كبير ما أثر على إحتياطي الصرف وبهذا الخصوص قال “الجزائر تستورد ما يقارب 2 مليون طن سنويا من السكر ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى عالميا ضمن الدول الأكثر استيرادا للسكر، إذ تحتل المرتبة السابعة من بين الوجهات التي تستهلكه بنسبة تفوق حاجياتها, ما يجعل الفائض يوجه للتبذير”.

من جهة أخرى برر الوزير الأول هذا الإجراء قائلا: , “يؤثر الاستهلاك المفرط للسكر سلبا على صحة المستهلك فضلا عن العبء الإضافي على القطاع الصحي ونظام الضمان الاجتماعي, لاسيما بفعل الانتشار الرهيب لمختلف الأمراض على غرار السكري, الضغط الدموي, السرطان والقلب”.

وفي ذات السياق قال بن عبد الرحمان أن “عدد مرضى السكري بالجزائر تجاوز 5 ملايين مريض, وهو العدد المرشح للارتفاع”. كما أشار الوزير الاول إلى ان الجزائريون مدمنون على السكريات خصوصا وان المنتوجات المحلية من عصائر ومشروبات تحتوي على نسبة من السكر تفوق النسبة المطبقة عالميا.

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كشف الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، عن مراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا.

وفي هذا السياق أكد الوزير الأول، في إجابته على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية عن تقديم دراسة لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون للفصل فيها بهدا الخصوص.

وأضاف أنه من غير المعقول استيراد لمادة القمح من دول اعتبرها أصغر مساحة من الجزائر.

وتابع قائلا:” أصبحنا نستورد قمحا من دولة مساحتها 1 في المائة من مساحة الجزائر.”

بالمقابل أكد الوزير الأول أن التحدي الذي ترفعه الحكومة هو تحقيق الأمن الغدائي من خلال إعطاء الأرض لمن يخدمها فقط مشيرا في هذا السياق:”كفانا بزنسة” و”الأرض لمن يخدمها فقط”.

منوها في هذا السياق أن الإستغلال الأمثل للأراضي يمكننا الوصول الى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

كما أوضح أن برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج نهضوي، داعيا الى العمل سويا في الحكومة كيد واحدة لتحقيقه.

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