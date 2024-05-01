فرض عقوبات رياضية قاسية على تونس

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عن تسليط عقوبات رياضية قاسية بحق تونس، بسبب عدم امتثال المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات، للوائح مكافحة تعاطي المنشطات داخل مؤسساتها الرياضية.

وحسب بيان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، فقد تم فرض عقوبات حرمان تونس من إستضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.

كما لن يتم السماح لتونس برفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود إلى تطبيق تعليمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

بالإضافة لهذا، ستشمل العقوبات الجانب الإداري، بحرمان ممثلي تونس من المشاركة أو تولي أي منصب في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأكدت “وادا” في بيانها، أن قرار هذه العقوبات يعتبر نهائياً ويُطبّق فوراً. وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.