فرعون: إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي بين الجزائر وتونس

أعلنت وزارتا البريد والإتصالات الجزائرية والتونسية، أنه سيتم إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي للهاتف النقال بين البلدين.

حسبما أفادته وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال هدى فرعون، في لقاء صحفي مشترك مع نظيرها التونسي، أنور معروف.

عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة “الجزائرية-التونسية” للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأضافت ذات المتحدثة، أنه سيتم تشجيع سلطتي الضبط للبلدين من أجل حث متعاملي الهاتف النقال لوضع الاجهزة التقنية.

والشروع في المفاوضات التجارية اللازمة بغية إضفاء شفافية على المبادلات بالنسبة للزبائن الذين يتنقلون بين البلدين.

و هذا من دون دفع تسعيرة التجوال الدولي أو القيام بتعديلات على هواتفهم النقالة.

من جهته، أعرب الوزير التونسي عن الرغبة المشتركة للبلدين في إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي وخلق ما يسمى بالشبكة الواحدة.

التي تسمح لمواطني البلدين من الشعور أنهم في بلدهم.

و أوضح مسؤولون في الوزارة، أن الجزائريين والتونسيين الذين سيستفيدون من عروض جزافية مكالمات و بيانات.

بإمكانهم إستعمال هواتفهم النقالة في الجزائر أوتونس من دون دفع تكاليف إضافية.

مضيفين أن كل الإتصالات التي يقومون بها إنطلاقا من البلدين ستعتبر و كأنها مكالمات محلية.

وستسمح خدمة التجوال الدولي للزبون من إستعمال هاتفه النقال في بلد آخر بفضل الإتفاقات المبرمة بين البلدين.

حيث وعند الخروج من الحدود الوطنية، يتصل الهاتف النقال تلقائيا بشبكة المتعامل الشريك التابع له.

ويتعلق الأمر بخدمة مدفوعة الثمن حيث أن هذه الأخيرة تكون باهظة في أغلب الاحيان لكن أسعارها تختلف من متعامل لآخر.