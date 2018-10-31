فرعون بدبي للمشاركة في أشغال الدورة الـ20 للإتحاد الدولي للإتصالات  

تتواجد وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، بإمارة دبي الإماراتية.

للمشاركة في أشغال الدورة الـ20 لمؤتمر المندوبين المفوضين للإتحاد الدولي للإتصالات، من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر.

وتتواجد الوزيرة بدبي على رأس الوفد الجزائري، حسب ما أفاد به، اليوم الاربعاء، بيان للوزارة.

وستقدم فرعون خلال أشغال هذا المؤتمر مداخلة تعكس الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تطوير وبناء مجتمع المعلومات.

وتعميم إستخدام التكنولوجيات الجديدة وإستغلال التكنولوجيات الرقمية لخدمة المواطنين، يضيف المصدر.

كما تؤكد على موقف الجزائر الذي يبقى مؤيدا لتطوير التكنولوجيا لخدمة مصالح البشرية وفقا للأبعاد المجتمعية والبيئية.