فرعون تشارك في أشغال المنتدى الإفريقي-الأوروبي في النمسا

حلت اليوم الإثنين، وزيرة البريد والتكنولوجيا، إيمان هدى فرعون، بالعاصمة النمساوية “فيينا”، للمشاركة في أشغال المنتدى الإفريقي-الأوروبي رفيع المستوى، ممثلة للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذا المنتدى الذي يندرج في إطار التعاون بين الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، ويعالج موضوع قيادة التعاون في العصر الرقمي.

وإنطلقت أشغال المنتدى الإفريقي الأوروبي رفيع المستوى والذي يدوم يومين، كما يشهد مشاركة القادة السياسيين ومسؤولي المؤسسات والمستثمرين.

الذين سيتبادلون وجهات نظرهم حول التعاون الجاري حاليا ومستقبلا بين إفريقيا وأوروبا.