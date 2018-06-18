فرعون: تصنيف الجزائر في ذيل الترتيب لا أساس له من الصحة

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، هدى فرعون، إنّ تصنيف الجزائر في ذيل الترتيب من حيث تدفق الأنترنيت خاطئ.

مشيرة خلال إستضافتها بالقناة الإذاعية الأولى، إلى أن التصنيف لا أساس له من الصحة لأنه غير مبني على قواعد صحيحة للتصنيف.

متسائلة عن المعايير التي تم إتخاذها والأسباب التي تقف ما وراء التصنيف لأنها تجارب غير مدروسة أم سوء التقدير او انعدام التقييس.

وأضافت الوزيرة، أنه مازال فيه نقص في الشبكة وهناك عمل كبير، إلا أنه في مناطق كثيرة يمكن الوصول إلى تدفق عالي.

مؤكدة أن هنالك مشكل تقني خاص بالعاصمة والولايات الكبرى، لأن الشبكة قديمة وسيتم تحديثها، الأمر الذي يأخذ وقت.

وهو ما يؤكد عدم جدية التصنيف، لأن التصنيف الوحيد الذي يمكن الإعتماد عليه يخص الإتحاد الدولي للإتصالات.