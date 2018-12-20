فرعون تكرم سيليا خشني بعد تألقها في برنامج نجوم العلوم 

كرمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، أمس الأربعاء، المهندسة سيليا خشني ، نظير فوزها بالمرتبة الثالثة في برنامج نجوم العلوم.

وحسب بيان لمؤسسة اتصالات الجزائر، يوم الخميس، أن حفل التكريم جاء إثر تتويج سيليا خشني بالمرتبة الثالثة في برنامج العلوم.

وذلك نظير مشروعها المتمثل في “رصد و حجب التصوير عبر طائرات بدون طيار (درون) لحماية الحياة الشخصية للأفراد”.

وتشغل خشني حاليا، منصب مديرة وحدة البحث والتطوير باتصالات الجزائر.

يذكر بأن حفل التكريم جرى بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، السيد عادل خمان، والعديد من إطارات الوزارة والمؤسسة.