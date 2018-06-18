فرعون: دواعي أمنية وراء تجميد “الويفي” في الأماكن العمومية

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال هدى فرعون، أنّ تجميد خدمة الويفي في الأماكن العمومية سببها دواعي أمنية.

وأشارت إلى أن سلطة الضبط وبإيعاز من الحكومة تم منع متعاملي الهاتف النقال من بسط الشبكة في ظل انعدام تحديد الهوية.

مؤكدة أن سبب المنع تم لوجود مشكلتين تخص الدواعي الأمنية والنجاعة الإقتصادية للبلاد.

لأن الويفي عندما يبقى مفتوحا في منطقة عمومية وأي زبون يتواصل بالأنترنيت لا يمكن لمصالح الأمن تحديد هوية المتعامل.

خاصة في حال ما إذا تم إرتكاب جريمة عن طريق الأنترنيت والمتعاملين لا يوفرون خدمة تحديد هوية المتعامل.