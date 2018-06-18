فرعون : ربط 36 ألف مؤسسة تربوية وصحية بـ”ألكوم سات 1″ قبل نهاية السنة

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، إيمان هدى فرعون، اليوم الإثنين، عن ربط 36 ألف مؤسسة تربوية وصحية بالساتل “ألكوم سات 1″، للإستفادة من خدمات الأنترنت.

وزيرة البريد التي نزلت صباح اليوم، ضيفة على حصة “منتدى الإذاعة” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية،

قالت إنه وفي إطار برنامج الحكومة الخاص بربط المؤسسات التربوية والصحة.

مشيرة الى أنه سيتم ربط 36 ألف مركز صحي وتربوي عبر مختلف بلديات الوطن بالساتل “ألكوم سات 1”.

وهو الربط الذي سيسمح بتسهيل الاتصال الداخلي السريع “الأنترنت” بين كل المؤسسات التربوية والصحية.

مما يسهل أكثر عمليات التواصل حسب الوزير دون الحاجة الى الالياف البصرية التي تُطيل عمليات الاتصال، حسب الوزيرة.