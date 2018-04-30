فرعون : لاتوجد أزمة في السيولة مستقبلا ولا خوف عليها في رمضان

أعلنت اليوم الإثنين وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، هدى إيمان فرعون، لاتوجد ازمة في السيولة مستقبلا ولا خوف عليها في رمضان.

واضافت خلال زيا التفقدية التي قادتها للوادي أن أزمة السيولة شيء من الماضي وعلى الجزائريين التركيز على عبادته وعائلاتهم في رمضان.

مؤكدة أن مصالحها لن تعرف أي نقص في السيولة مستقبلا.

كما قامت الوزيرة بالوادي بوضع حيز الخدمة وصلة الألياف البصرية الوطنية العابرة للولاية المنتدبة المغير .

وتربط هذه الوصلة للألياف البصرية التي تندرج في إطار عصرنة شبكة الإتصالات بين تقرت بورقلة والجامعة والمغير بالوادي ثم بسكرة.

من جهة اخرى أوضحت هدى فرعون أن الجيل الخامس لايزال لم يعتمد عالميا من قبل المنظمة العالمية للاتصالات.

وسيتم تسويقه هناك في بعض العواصم قررت التجارب بحلول 2019، وننتظر مامدى قدرة المتعاملين مستعدين لطرح الجيل الخامس.

والمسألة مسألة تجارية بحتة لأنه الجيل الرابع لايزال في المهد ، وما سيدره من أرباح تتمنى من أنها تتحرك لاعتماد الجيل الخامس في الجزائر .

واختتمت هدى إيمان فرعون زيارتها إلى الوادي بإشرافها على عملية توزيع 6 حواسيب محمولة لفائدة مدرسة فرحات بن عمارة الإبتدائية.