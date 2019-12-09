فرعون: موبيليس تتحصل رسميا على رخصة إستغلال شبكة الإتصالات بدولة مالي

كشفت وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية هدى فرعون، عن تحصل شركة “موبيليس” على رخصة إستغلال شبكة الإتصالات بدولة مالي.

وقالت فرعون، اليوم الإثنين للإذاعة الثالثة، أن عرض “موبيليس” كان من بين أكثر العروض التي لقت اهتمام السلطات بمالي.

خاصة بعد أن أعلنت مالي نيتها في تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالاتها لتحسين جودة المكالمات وخدمات الأنترنت.

ودخلت “موبيليس” وبشكل رسمي في المناقصة، وقامت بكل الإجراءات اللازمة.

وبعد دراسة الملف تلقت شركة “موبيليس” دعوة رسمية من السلطات المالية لدراسة أخر الإجراءات والتي ستتم خلال الأسابيع القادمة.

كما أعلنت فرعون عن تحقيق مؤسسة إتصالات الجزائر خلال السنوات الثلاثة الماضية، ربح في رأسمالها.

وأشارت فرعون أن رأس مال المؤسسة إرتفع بقيمة 129 مليار دينار، الأمر الذي سيمكن المجمع من التوجه للإستثمار في السوق الأجنبية.