فرعون وإطارات سابقين أمام محكمة الاستئناف

تفتح الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، قضية الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ايمان هدى فرعون. كما تتابع فلاعون مع عدد من الإطارات السابقين.

في حين تأتي المحاكمة استئنافا للأحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة الجنح بسيدي امحمد. والتي قضت بعقوبات في قضية فرعون تراوحت ما بين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق جميع المتهمين.

كما توبعت فرعون وباقي المتهمون، في قضايا تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات. وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وأجل مجلس قضاء العاصمة، محاكمة الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال المتهمة الموقوفة ايمان هدى فرعون. إضافة إلى عدد من الإطارات إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري. كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع لغياب مترجم.

وكانت محكمة سيدي امحمد، قد أدانت الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و500 ألف دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة.

حيث أدانت المحكمة، ” قبال الطيب” االمدير العام السابق لشركة إتصالات الجزائر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة، مع الامر بالايداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.