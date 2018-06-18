فرعون: 10 ملايير دينار لربط الإدارات بشبكة الألياف البصرية

قالت إيمان هدى فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، إنّ مصالح دائرتها الوزارية تعكف حاليا على ربط الإدارات بشبكة الألياف البصرية.

وخلال إستضافتها بالإذاعة الوطنية، صرحت الوزيرة، أن الربط سيكون من خلال القمر الصناعي الجزائري “ألكومسات 1” .

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية، الصحة والداخلية سيساهمون في هذا العمل في مجال الرقمنة الفعلية للمشروع.

وقالت إنّ العمل سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة وفق رزنامة محددة، وهذا بعد الحصول على كل المعلومات وربط الشبكة الساتيلية من طرف الخبراء.

مؤكدة أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 10 ملايير دينار جزائري عن طريق صندوق الخدمة الشمولية لتمويل هذا المشروع.